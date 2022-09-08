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قلق في بريطانيا بعد الأنباء عن صحة الملكة
بريطانيون أمام قصر باكنغهام بعد أنباء عن تدهور صحة الملكة
8 سبتمبر 2022 16:53
أعربت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس عن قلق الدولة بأسرها إزاء أنباء عن قلق الأطباء على صحة الملكة إليزابيث الثانية.
وقالت "قلبي، وقلوب كل الناس في أنحاء المملكة المتحدة مع جلالة الملكة وعائلتها في هذا الوقت".
وكان قصر باكنجهام في بريطانيا أعلن في بيان اليوم الخميس أنه "بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، أعرب أطباء الملكة إليزابيث الثانية عن قلقهم بشأن صحتها ، وأوصوا بأن تخضع للاشراف الطبي".
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية أنه تم إبلاغ أسرتها بهذه التطورات.
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المصدر: وكالات
بريطانيا
ليز تراس
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