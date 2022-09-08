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وضع الملكة إليزابيث تحت الرعاية الطبية
وضع الملكة إليزابيث تحت الرعاية الطبية
8 سبتمبر 2022 16:45
قال قصر باكنجهام في بريطانيا في بيان اليوم الخميس إنه «بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، أعرب أطباء الملكة إليزابيث الثانية عن قلقهم بشأن صحتها، وأوصوا بأن تخضع للإشراف الطبي».
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه تم إبلاغ أسرتها بهذه التطورات.
وأعلن كلارنس هاوس أن ولي العهد الأمير تشارلز ودوقة كورنوال توجها إلى بالمورال.
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المصدر: وكالات
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