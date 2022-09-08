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عائلة إليزابيث تتوجه إلى اسكتلندا بعد الأنباء عن صحة الملكة
عائلة إليزابيث تتوجه إلى اسكتلندا بعد الأنباء عن صحة الملكة
8 سبتمبر 2022 16:06
توجه الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وابنه الأمير وليام إلى مقر إقامة الملكة إليزابيث في قلعة بالمورال في اسكتلندا، بعد أنباء عن قلق الأطباء على صحتها.
وقال متحدث باسم كلارنس هاوس: «سافر صاحبا السمو الملكي أمير ويلز ودوقة كورنوال إلى بالمورال». وأكد مصدر في قصر كينزنجتون توجه وليام إلى بالمورال.
وأعلن قصر باكنجهام اليوم أن الأطباء يشعرون بالقلق على صحة الملكة (96 عاماً) وأوصوا بوضعها تحت الملاحظة الطبية.
وتعاني الملكة، وهي الأطول بقاء في حكم بريطانيا والأكبر عمراً بين ملوك العالم، مما وصفها قصر باكنجهام «بمشكلات عرضية في الحركة» منذ نهاية العام الماضي.
وقد اضطرت إلى تقليص ارتباطاتها العامة منذ ذلك الحين، وألغت أمس الأربعاء اجتماعاً افتراضياً كان مقرراً مع كبار الوزراء، بعدما نصحها الأطباء بالراحة.
والتقطت العدسات صوراً لها في اليوم السابق وهي تستقبل ليز تراس رئيسة الوزراء الجديدة، في مقرها الاسكتلندي بقلعة بالمورال.
وقال القصر في بيان إنه «بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، أعرب أطباء الملكة عن قلقهم على صحة جلالتها وأوصوا ببقائها تحت الملاحظة الطبية».
وأعربت تراس عن قلق الدولة بأسرها إزاء هذه الأنباء. وأضافت: «قلبي، وقلوب كل الناس في أنحاء المملكة المتحدة مع جلالة الملكة وعائلتها في هذا الوقت».
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المصدر: وكالات
بريطانيا
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