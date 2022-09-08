الجمعة 9 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تعلن تثبيت فواتير الكهرباء

رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس
8 سبتمبر 2022 15:57

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس تثبيت فواتير الكهرباء السنوية للأفراد ابتداء من أكتوبر المقبل.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" أن تراس أعلنت في مجلس العموم أنه سوف يتم تثبت الفواتير عند 2500 جنيه استرليني، قائلة أن الدعم سوف يستمر لمدة عامين.

وقالت" هذه اللحظة هي التي يتعين علينا فيها أن نتحلى بالشجاعة". وأوضحت أن الشركات سوف تحصل أيضا على حزمة دعم لستة أشهر.

أخبار ذات صلة
تشارلز الثالث يوجه بياناً اليوم
رئيسة الوزراء: الملكة إليزابيث روح بريطانيا العظمى
المصدر: وكالات
بريطانيا
ليز تراس
الكهرباء
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان ومحمد البواردي وريم الهاشمي وميثاء الشامسي ولمياء بنت ماجد بن سعود ونورة السويدي وسيما بحوث والحضور خلال فعاليات المؤتمر (تصوير: علي عبيدو)
الإمارات
الشيخة فاطمة: المرأة قادرة على المشاركة في قيادة منظومة العمل لبناء السلام حول العالم
اليوم 02:54
«الهلال الأحمر» يدشّن «يد واحدة لأجل باكستان»
الإمارات
«الهلال الأحمر» يدشّن «يد واحدة لأجل باكستان»
اليوم 02:54
الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022
الإمارات
الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022
اليوم 02:54
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس المجلس الأوروبي في واحة الكرامة (وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس المجلس الأوروبي في واحة الكرامة
اليوم 02:54
هيثم الكثيري والحضور والمشاركون خلال إطلاق المبادرة (من المصدر)
الإمارات
54 طالباً وطالبة يُباشرون رحلتهم التدريبية في «أبوظبي للإعلام»
اليوم 02:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©