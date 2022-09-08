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السيسي: لولا الأشقاء في الخليج لكنا في أزمة كبيرة

السيسي: لولا الأشقاء في الخليج لكنا في أزمة كبيرة
8 سبتمبر 2022 15:41

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بوقوف الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال السيسي في تصريحات اليوم خلال افتتاح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية: "الإمارات والسعودية والكويت حطوا أرقاما ضخمة.. كل شهر تأتي مواد بترولية وأموال بملايين الدولارت، ولولا ذلك كان بقى عندنا أزمة كبيرة... الأشقاء وقفوا وقفة كبيرة جدا طوال 18 شهرا، مشتقات البترول بتيجي بدون مقابل".

وأضاف السيسي، أن الحكومة تواصل العمل على توفير السلع بأسعار مناسبة رغم ارتفاع تكلفة أسعار الطاقة عالميا، مشيرا إلى أن الحكومة ستعلن عن أسعار استرشادية جيدة لبعض السلع الزراعية لتشجيع المزارعين عليها.

وأوضح أن الدولة تعمل على إنشاء مراكز للتحكم في شبكات الكهرباء بتكلفة 3 مليارات دولار.

ولفت السيسي إلى أن إنفاق 450 مليار دولار خلال أربع سنوات، كان من أجل بناء دولة مصر المستقرة الآمنة القوية، مضيفًا "إحنا هندفع تكلفة ده مع بعض"، مؤكدا أن "أي قرار يتم اتخاذه يكون بناء على دراسات ولا يتم اتخاذ قرار بصورة عشوائية".

 

 

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