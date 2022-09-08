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سجن مراهق مدى الحياة لإدانته بقتل مدرستين في السويد

سجن مراهق مدى الحياة لإدانته بقتل مدرستين في السويد
8 سبتمبر 2022 15:11

قضت محكمة سويدية اليوم الخميس بحبس مراهق / 18 عاما/ مدى الحياة لادانته بتهمتين عقب مقتل مدرستين اثنتين في مدرسة في مالمو بالسويد منذ نحو ستة أشهر.
وقالت المحكمة في ثالث أكبر مدينة بالسويد اليوم إنه بالاضافة لحكم السجن، سوف يتعين على المتهم دفع نحو مليون كرون سويدي (نحو 93 ألف دولار) مقابل التسبب بأضرار لأقارب الضحيتين.
واعترف المراهق بارتكابه الهجوم في 21 مارس الماضي.
وكان المتهم مسلحا بمعدات من بينها فأس. وتم إلقاء القبض عليه عقب أن أبلغ بنفسه عن الهجوم من خلال هاتف الطوارىء.
ولدى وصول الشرطة للطابق الثالث من المدرسة الثانوية، اكتشفت وجود مدرستين مصابتين بإصابات خطيرة وطالب / 18 عاما./ وقد توفيت المدرستان لاحقا جراء إصابتهما.

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