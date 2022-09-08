الباكستانيون يقيمون الحواجز لمواجهة الفيضانات وتسجيل 12 وفاة جديدة
من فيضانات باكستان
8 سبتمبر 2022 15:00
أقام السكان في بعض مناطق باكستان حواجز اليوم الخميس لصد المياه التي يرتفع منسوبها والتي اجتاحت ما يقرب من ثلث مساحة البلاد بعد هطول الأمطار على مدى أسابيع، فيما أعلن مسؤولون أن 12 شخصا آخرين لقوا حتفهم، ما يرفع الإجمالي إلى 1355. واضطر مئات الآلاف لترك منازلهم جراء الكارثة التي تشير التقديرات إلى أنها خلفت خسائر بنحو عشرة مليارات دولار وعصفت بحياة نحو 33 مليونا من السكان البالغ عددهم 220 مليون نسمة. ويعمل السكان على تعزيز سد قائم فيما تهدد مياه الفيضانات بلدة بهان سيد أباد في إقليم السند بجنوب البلاد، وهو من أكثر المناطق تضررا. وشهد الطريق الضيق المؤدي إلى خارج البلدة اختناقا مروريا مع فرار السكان إلى القرى القريبة.
ونتجت الفيضانات عن هطول أمطار موسمية قياسية وذوبان للجليد في الجبال الشمالية.