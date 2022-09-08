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مدينة صينية تمدد الإغلاق بسبب زيادة إصابات كورونا

مدينة صينية تمدد الإغلاق بسبب زيادة إصابات كورونا
8 سبتمبر 2022 15:04

 مددت مدينة تشنجدو الصينية الكبرى، قرار الإغلاق الذي تفرضه لمدة أسبوع في أغلب مناطق وسط المدينة، بعد أن زاد عدد الحالات المصابة بمرض "كوفيد 19-"، مما يؤكد التزام الحكومة بالقضاء على فيروس كورونا حتى في ظل ارتفاع التكاليف الاقتصادية والاجتماعية.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن مدينة تشنجدو، التي يعيش بها 21 مليون شخص - وهي عاصمة مقاطعة سيتشوان، وأكبر مدينة تم إغلاقها منذ إغلاق شنغهاي لمدة شهرين في وقت سابق من العام الجاري - أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 116 حالة إصابة محلية، مقابل 121 حالة أمس الأول الثلاثاء.
وفي الوقت نفسه، قالت السلطات إن الاختبارات الشاملة ستستمر، وتعهدت بالقضاء على انتشار الفيروس في المجتمع في غضون أسبوع.

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