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بلينكن يقوم بزيارة مفاجئة لكييف لمناقشة المساعدات

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
8 سبتمبر 2022 14:55

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة مفاجئة إلى كييف بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن مساعدة عسكرية جديدة بنحو 2,7 مليار دولار لأوكرانيا والدول المجاورة لها في مواجهة روسيا.

ولم يعلن بلينكن مسبقا عن الزيارة الثانية له إلى كييف منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير.

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وزير الخارجية الأميركي في زيارة غير معلنة لأوكرانيا
المصدر: وكالات
أنتوني بلينكن
الولايات المتحدة
كييف
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