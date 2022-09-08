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الأردن.. مقتل مهرب خلال إحباط محاولة تسلل من سوريا

الأردن.. مقتل مهرب خلال إحباط محاولة تسلل من سوريا
8 سبتمبر 2022 14:54

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية فجر اليوم الخميس، ضمن منطقة المسؤولية، محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية، أسفرت عن مقتل مهرب وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود، تعاملت مع مجموعة من الأشخاص، حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع معها من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية".

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل مع محاولات التسلل والتهريب المنظمة وغير المنظمة سواء أكانت فردية أم جماعية بكل قوة وحزم، وكذلك مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمن واستقرار المملكة.

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