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ليز تراس تكشف عن حزمة مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد

رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس
8 سبتمبر 2022 13:48

بعد يومين من تسلمها رئاسة الوزراء تكشف ليز تراس عن حزمة مساعدات ضخمة للأسر والشركات الخميس في مواجهة ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة.

ويتوقع أن تعلن ليز تراس حوالي الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش في البرلمان عن تجميد فواتير الكهرباء وإجراءات أخرى يتوقع أن تكلف إجمالاً حوالي 100 مليار جنيه إسترليني وفقًا للصحافة البريطانية. وهي أرقام فلكية تنافس كلفة التدابير التي تم تبنيها خلال جائحة كوفيد. 

ويتعين على رئيسة الوزراء الجديدة، المحافظة التي تستلهم سياسة تاتشر، أن تعلن عن تخفيضات ضريبية لتحفيز الاقتصاد المهدد بالركود في نهاية العام.

لكن تراس ترفض فرض رسوم على الأرباح الهائلة لعمالقة النفط والغاز، بحجة تشجيع الاستثمار وتشجيع التنقيب في بحر الشمال.

قالت ردًا على أسئلة النواب خلال حضورها أول جلسة برلمانية الأربعاء بصفتها رئيسة للحكومة "سأتخذ إجراءات فورية لمساعدة الناس في فواتير الطاقة، لكنني أريد أيضًا أن نؤمن إمدادات الطاقة لدينا". 

 

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