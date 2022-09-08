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ألمانيا تعتزم زيادة مساعداتها المالية لمكافحة أمراض معدية

ألمانيا تعتزم زيادة مساعداتها المالية لمكافحة أمراض معدية
8 سبتمبر 2022 13:41

 تعتزم الحكومة الألمانية زيادة مساعداتها المالية لمكافحة  الإيدز والسل والملاريا على مستوى العالم إلى 1.3 مليار يورو.
وذكرت وزارة التنمية الألمانية اليوم الخميس بالعاصمة برلين أن هذا المبلغ الذي يتم توفيره للأعوام بين 2023 و2025 يمثل زيادة في مكافحة الأمراض المعدية بنسبة 30%، موضحة أن هذه الأموال ستذهب إلى الصندوق العالمي.
وقالت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه: "لا يزال يمرض ويموت كل عام عدد لا يُحصى من الأشخاص بسبب هذه الأمراض. الخبر السار هو أن هناك إمكانات للعلاج والوقاية. يمكننا إنهاء هذه الأوبئة، إذا تضامنا".
وبحسب الوزارة، وفر الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ما يقرب من 42 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم حتى منتصف عام .2019 ويرجع تأسيس هذا الصندوق إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في حزيران/يونيو .2001 ولكن نتيجة تفشي جائحة كورونا، كان هناك استياء مؤخرا من حدوث تراجع في مكافحة أمراض أخرى.

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المصدر: د ب أ
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