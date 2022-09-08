عمال السكك الحديد في هولندا ينظمون إضراباً

من المقرر ان تؤثر إضرابات عمال القطارات المقررة في هولندا غدا الجمعة، على أجزاء كبيرة من شبكة السكك الحديدية.

وأشارت شركة السكك الحديدية الحكومية (إن إس) إلى أن الإضرابات الإقليمية سوف تعني أنه "لن يكون هناك ضمان محتمل لسير الجدول الزمني بشكل مسؤول وموثوق وآمن".

ومن غير الواضح إلى أي مدى قد تتأثر روابط السكك الحديد الدولية، على سبيل المثال، من وإلى مطار سخيبول بأمستردام.

وتردد أن القطارات سوف تظل تعمل من وإلى أوترخت والمطار.

ويهدد عمال السكك الحديد أيضا بإضرابات يومي الثلاثاء والخميس الموافقين 13 و15 سبتمبر.

وجاء الإعلان عن الإضراب بعد فترة قصيرة من إعلان شركة السكك الحديدية عن عرض أجور جديد رفضته نقابة عمال السكك الحديدية (في في إم سي) .

وقال فيم أيلرت المسؤول بالنقابة لشبكة إن.أو.إس "نحن نريد أن نتحدث ولكن الإضراب سوف يحدث".

وتطالب النقابات بأجور أعلى وظروف عمل أفضل.