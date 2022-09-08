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قتلى في إطلاق نار بأميركا

قتلى في إطلاق نار بأميركا
8 سبتمبر 2022 12:38

 قالت شرطة مدينة ممفيس الأميركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة بعد أن أطلق شاب يبلغ من العمر 19 عاما النار بشكل عشوائي في المدينة الواقعة بولاية تنيسي.
وأعلن قائد شرطة المدينة سي.جيه ديفيس في إفادة إعلامية إلقاء القبض على إزيكيال كيلي أمس الأربعاء بعد إطلاقه النار عدة مرات. ونُشرت واحدة على الأقل من عمليات إطلاق النار على فيسبوك.
وكانت الشرطة قد طلبت من السكان في وقت سابق من يوم الأربعاء التزام منازلهم حتى اعتقاله، بعد أن نبهتهم إلى وجود مسلح خطير مسؤول عن إطلاق النار عدة مرات.
وذكرت الشرطة عندئذ "نتلقى تقارير عن أنه يسجل أفعاله على فيسبوك".

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المصدر: وكالات
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إطلاق نار
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