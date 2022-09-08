الجمعة 9 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أحدث حصيلة لكورونا حول العالم

صيدلاني في وول مارت ، يستعد لإعطاء لقاح فيروس كورونا
8 سبتمبر 2022 12:28

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 607 ملايين إصابة حتى صباح اليوم الخميس.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عند الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 606 ملايين و890 ألفا و527 .

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى ستة ملايين و507 آلاف و981 وفاة. كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 12 مليارا و183 مليونا و251 ألفا و630 جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

أخبار ذات صلة
ألمانيا تقترح قواعد لمكافحة كورونا في الخريف والشتاء
مدينة صينية تمدد الإغلاق بسبب زيادة إصابات كورونا
المصدر: وكالات
كورونا
كوفيد 19
فيروس كورونا
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان ومحمد البواردي وريم الهاشمي وميثاء الشامسي ولمياء بنت ماجد بن سعود ونورة السويدي وسيما بحوث والحضور خلال فعاليات المؤتمر (تصوير: علي عبيدو)
الإمارات
الشيخة فاطمة: المرأة قادرة على المشاركة في قيادة منظومة العمل لبناء السلام حول العالم
اليوم 02:54
«الهلال الأحمر» يدشّن «يد واحدة لأجل باكستان»
الإمارات
«الهلال الأحمر» يدشّن «يد واحدة لأجل باكستان»
اليوم 02:54
الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022
الإمارات
الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022
اليوم 02:54
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس المجلس الأوروبي في واحة الكرامة (وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس المجلس الأوروبي في واحة الكرامة
اليوم 02:54
هيثم الكثيري والحضور والمشاركون خلال إطلاق المبادرة (من المصدر)
الإمارات
54 طالباً وطالبة يُباشرون رحلتهم التدريبية في «أبوظبي للإعلام»
اليوم 02:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©