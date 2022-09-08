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أحدث حصيلة لكورونا حول العالم
صيدلاني في وول مارت ، يستعد لإعطاء لقاح فيروس كورونا
8 سبتمبر 2022 12:28
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 607 ملايين إصابة حتى صباح اليوم الخميس.
وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عند الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 606 ملايين و890 ألفا و527 .
وارتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى ستة ملايين و507 آلاف و981 وفاة. كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 12 مليارا و183 مليونا و251 ألفا و630 جرعة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
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المصدر: وكالات
كورونا
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