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تايوان تستقبل وفداً آخر من الكونجرس الأميركي

تايوان تستقبل وفداً آخر من الكونجرس الأميركي
8 سبتمبر 2022 10:48

استقبلت رئيسة تايوان وفدا آخر من أعضاء الكونجرس الأميركي في مكتبها اليوم الخميس، وتعهدت بتعميق التعاون وسط تصاعد التوتر مع الصين.

وأثارت الزيارات الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي والعديد من وفود أعضاء الكونجرس إلى تايبيه غضب بكين. وردا على زيارة بيلوسي، أجرت الصين مناورات واسعة النطاق حول تايوان، تلتها جولة جديدة من التدريبات العسكرية.

وقالت النائبة الأميركية ستيفاني ميرفي التي تترأس الوفد في الاجتماع مع الرئيسة تساي إينج وين إن الزيارة "رمز لالتزام الكونجرس القوي تجاه تايوان".

وذكرت تساي أن تايوان ستواصل العمل مع الولايات المتحدة لإقامة علاقات تجارية واقتصادية أوثق. كما تناولت في تعليقاتها التهديدات التي تمثلها الصين.

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المصدر: وكالات
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