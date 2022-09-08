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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال سيتشوان بالصين
رجال الإنقاذ وهم يقومون بإجلاء السكان في أعقاب الزلزال
8 سبتمبر 2022 09:29
ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الخميس، أن حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب البلاد بقوة 6.8 درجة ارتفعت إلى 82 قتيلاً.
وأدى زلزال يوم الاثنين، وهو أقوى زلزال يضرب سيتشوان منذ عام 2017، إلى إصابة أكثر من 270 شخصاً، بينما لا يزال 35 في عداد المفقودين، بحسب ما ذكرته شبكة (سي.سي.تي.في) الإخبارية.
وأعادت السلطات فتح طرق مؤدية إلى مركز الزلزال في بلدة لودينغ. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن البلدة تعرضت لهزة ارتدادية بلغت قوتها 2.9 درجة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.
وأصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيراً من كوارث جيولوجية محتملة في لودينغ، والتي يمكن أن تشمل انهيارات أرضية.
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المصدر: وكالات
زلزال
هزة أرضية
الصين
إقليم سيشوان
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