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الأمم المتحدة: العالم تراجع 5 سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة

الأمم المتحدة: العالم تراجع 5 سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة
8 سبتمبر 2022 08:49

من متوسط العمر إلى التعليم ومستوى المعيشة، تراجع العالم خمس سنوات في مجال التنمية، كما تؤكد الأمم المتحدة في تقرير نشر الخميس، معبرة عن خشيتها من أن تؤدي الأزمة في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع.

وللمرة الأولى منذ تبنيه قبل ثلاثين عاما، انخفض مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم ومستوى المعيشة، لعامين على التوالي، في 2020 و2021، وعاد إلى ما كان عليه في 2016، حسبما ذكر برنامج الأمم المتحدة الذي أوضح في تقريره أن هذا "التراجع الهائل" يشمل أكثر من تسعين بالمئة من دول العالم.

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