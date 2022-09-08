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مصر بصدد إصدار تراخيص لمنصات البث الرقمي

مصر بصدد إصدار تراخيص لمنصات البث الرقمي
8 سبتمبر 2022 07:57

قرّرت السلطات المصرية، إصدار تراخيص تنظّم عمل منصّات البثّ التدفّقي في البلاد وتلزمها بـ"الأعراف والقيم المجتمعية" المصرية.

وفي بيان مقتضب قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إنّه سيتمّ إصدار "قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصّات المحتوى الإلكتروني مثل نتفليكس وديزني، تشمل التزامها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة".

وأضاف البيان أنّ المجلس سيتّخذ "الإجراءات اللازمة حال بثّ مواد تتعارض مع قيم المجتمع".

ولم يوضح المجلس آلية تنفيذ هذه القواعد ومدى إلزام هذه المنصات بها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمشكّل بقرار رئاسي عام 2017، إلى مثل هكذا خطوة.



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