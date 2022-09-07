الخميس 8 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل العقل المدبر لـ«مذبحة الأقباط» في سرت

مقتل العقل المدبر لـ«مذبحة الأقباط» في سرت
8 سبتمبر 2022 01:39

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أخبار ذات صلة
مصادر أمنية ليبية لـ«الاتحاد»: باشاغا يجري اتصالات مع الكتائب المسلحة في طرابلس لدعم حكومته
اتفاق ليبي على تفعيل لجنة «المسار الدستوري»

أعلن الجيش الليبي، أمس، القضاء على الإرهابي المهدي دنقو، العقل المدبر والمخطط لعدة عمليات إرهابية، من بينها «مذبحة الأقباط المصريين» على شواطئ مدينة سرت عام 2015، وذلك في بيان صحفي نشره مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب.
وأكد اللواء المحجوب، أن القضاء على الإرهابي المهدي دنقو جاء بعد عملية تتبع ورصد دقيقة، وعقب عدة محاولات منه للاختفاء وتغيير مواقع تواجده.
ولفت المحجوب إلى أن الجيش الليبي تمكن من القبض على ثلاثة إرهابيين أبرزهم «اسمان نور» الذي كان يرافق الإرهابي دنقو، وهو أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي.
وتتحرك عناصر «داعش» في عدد من مدن الجنوب لإعادة تنظيم صفوفها واتخاذ نقطة انطلاق للعمليات في منطقة الساحل.
وفي بنغازي، حضر القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، أمس، مناورة عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية، تحاكي طرد إرهابيين والقضاء عليهم بعد تمكُّنهم من التسلل إلى البلاد واحتلالهم مدينتين ليبيتين.
وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش في بيان صحفي، أن «المناورة العسكرية شارك فيها من اللواءين كتيبتا مشاة مدعومتان بسرايا دبابات لفصائل استطلاع ومخابرة وشؤون إدارية ونقطة طبية وقوات خاصة بحرية وإنزال مظلي».
وفي كلمة مقتضبة قبيل انطلاق المناورة، شدد حفتر  على أنه «لا يمكن أن نطمئن طالما هناك إرهاب في البلاد».
وأضاف: «نحن والإرهاب لا يمكن أن نتجاور، ولا بُد أن يكون هناك عزم للتخلص من الإرهاب في الفترة المقبلة، الناس كلها متعبة، وتنظر إلى الجيش الليبي على أنه المنقذ».
وجرت المناورة العسكرية في منطقة «مسوس» جنوب شرق بنغازي، واستخدمت فيها الأسلحة الحية، وحاكت عملية عسكرية لطرد نحو ألف عنصر إرهابي تمكنوا من التسلل إلى داخل الحدود الليبية، وأقاموا معسكرات للتدريب واحتلوا مدينتين. 

ليبيا
الجيش الليبي
سرت
آخر الأخبار
زايد بن حمد يتابع خطط وبرامج جمعية الخيول العربية
الرياضي
زايد بن حمد يتابع خطط وبرامج جمعية الخيول العربية
اليوم 14:15
شعار وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
الإمارات تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة
اليوم 14:02
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
الرياضي
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
اليوم 14:00
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزر العطلات في اليونان
اليوم 13:58
رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس
عربي ودولي
ليز تراس تكشف عن حزمة مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد
اليوم 13:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©