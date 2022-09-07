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17 قتيلاً بانهيار بئر للتنقيب عن الذهب في السودان

17 قتيلاً بانهيار بئر للتنقيب عن الذهب في السودان
8 سبتمبر 2022 01:39

أسماء الحسيني (الخرطوم)

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أفاد تقرير سوداني بوفاة 17 شخصاً إثر انهيار بئر للتنقيب عن الذهب بولاية جنوب كردفان.
وقال مدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية جنوب كردفان، ورشة ناصر ورشة: «17 شخصاً، بينهم 6 من لاجئي دولة جنوب السودان، لقوا حتفهم بعد أن انهارت عليهم بئر للتنقيب في منجم ببلدة الليري بولاية جنوب كردفان».
وأوضح أن الضحايا كانوا تسللوا خلسة إلى بئر منجم «الدمبلو»، مشيراً إلى أن «القتلى يعملون بطريقة عشوائية وهم ليسوا معدنين ولا علاقة لهم بعمليات التعدين في بئر المنجم المنهارة التي يبلغ عمقها 40 متراً».
ولفت إلى العثور على جثتين خلال عمليات البحث التي جرت في اللحظات الأولى من الحادثة، موضحاً أن استمرار هطول الأمطار التي غمرت البئر أدى إلى توقف عمليات البحث عن بقية الجثث.
وطالب ورشة بتشديد الرقابة على المناجم لمنع تسلل الذين يعملون بطرق غير قانونية ومحاصرة عمليات الانزلاق وانهيار الآبار والمناجم التي تحدث نتيجة مخالفة قرارات السلطات المختصة بمنع النشاط التعديني في الآبار الآيلة للسقوط جراء عمليات الحفر العشوائي وغير المقنن.

السودان
الذهب
التنقيب عن الذهب
جنوب كردفان
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