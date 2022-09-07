426 قتيلًا بألغام «الحوثي» منذ منتصف 2019

عدن (الاتحاد)

وثّق المرصد اليمني للألغام سقوط 426 قتيلاً بألغام ميليشيات الحوثي الإرهابية، منذ منتصف عام 2019، حتى مطلع الشهر الجاري.

وقال المرصد في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: «منذ منتصف 2019 وحتى مطلع أغسطس 2022، وثقنا سقوط 426 قتيلاً مدنياً بينهم 101 طفل و22 امرأة».

وأشار إلى أنه وثق أيضاً خلال ذات الفترة، 568 جريحاً منهم 216 طفلاً و48 امرأة، نتيجة الألغام والعبوات الناسفة والقذائف غير المنفجرة في عدد من المحافظات.

وحوّلت ميليشيات الحوثي الإرهابية اليمنَ إلى أكبر بلد موبوء بالألغام في العالم بشكل لم يحدث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث زرعت ما يناهز مليوني لغم في كل المحافظات والمناطق التي وصلت إليها خلال الحرب.