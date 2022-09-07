زيلينسكي يعلن استعادة مناطق في أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن قوات بلاده استعادت بعض المناطق من القوات الروسية في منطقة خاركيف شرقي العاصمة كييف. وقال زيلينسكي، في رسالته المصورة اليومية التي تبثّ مساء عبر شبكات التواصل الاجتماعي "هذا الأسبوع، لدينا أنباء سارة من منطقة خاركيف". وأشار إلى أنّ البلدات، التي استعادتها القوات الأوكرانية والتي لم يسمّها "عاد العلم الأوكراني يرفرف فيها". ووجّه الرئيس الأوكراني الشكر أيضاً إلى قوات المدفعية الأوكرانية على ما قال إنها ضربات ناجحة نفذت ضد القوات الروسية في جنوب أوكرانيا. كان الجيش الأوكراني أعلن، في وقت سابق الأربعاء، تحقيق مكاسب على الأرض في هجوم مضاد. وأكد الجيش استعادة مناطق في إقليمي خيرسون وخاركيف.