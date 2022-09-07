الخميس 8 سبتمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ليتوانيا تسعى لتمديد حالة الطوارئ
أرشيفية
7 سبتمبر 2022 23:49
تسعى حكومة ليتوانيا إلى تمديد حالة الطوارئ المفروضة حتى 16 ديسمبر المقبل في رد فعل على الهجوم الروسي على أوكرانيا، لكنها تحد من أماكن تطبيقها.
ولن تطبق اللوائح الخاصة لفترة طويلة على مستوى البلاد، ولكن فقط في المناطق الواقعة على الحدود مع روسيا وبيلاروس، بالإضافة إلى نقاط الدخول الأخرى مثل المطارات ومحطات القطارات.
ويتيح إعلان حالة الطوارئ للسلطات إيقاف وتفتيش المركبات والأشخاص. كما يتضمن تدابير لحماية المنشآت والبنية التحتية الاستراتيجية.
وتم فرض حالة الطوارئ فور الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير. ولا يزال يتعين من أجل تجديد حالة الطوارئ، الحصول على موافقة برلمان الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والناتو.
وتقع ليتوانيا على حدود كالينينجراد الروسية التي تقع في جزء منفصل عن روسيا وكذلك مع بيلاروس حليفة روسيا.
أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تعلن تقدم محادثات الحبوب والأسمدة الروسية
للمرة الأولى.. أوكرانيا تقر بضرب قواعد روسية في «القرم»
المصدر: وكالات
ليتوانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الأكثر قراءة
الإمارات
حميد النعيمي.. 41 عاماً في خدمة الإمارات وعجمان
6 سبتمبر 2022
الإمارات
«الإمارات للدراسات» يبتعث 11 باحثاً
5 سبتمبر 2022
الاقتصادي
التضخم يقض مضاجع المستهلكين في منطقة اليورو
4 سبتمبر 2022
آخر الأخبار
الرياضي
زايد بن حمد يتابع خطط وبرامج جمعية الخيول العربية
اليوم 14:15
الإمارات
الإمارات تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة
اليوم 14:02
الرياضي
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
اليوم 14:00
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزر العطلات في اليونان
اليوم 13:58
عربي ودولي
ليز تراس تكشف عن حزمة مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد
اليوم 13:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©