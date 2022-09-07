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ليتوانيا تسعى لتمديد حالة الطوارئ

أرشيفية
7 سبتمبر 2022 23:49

تسعى حكومة ليتوانيا إلى تمديد حالة الطوارئ المفروضة حتى 16 ديسمبر المقبل في رد فعل على الهجوم الروسي على أوكرانيا، لكنها تحد من أماكن تطبيقها.

ولن تطبق اللوائح الخاصة لفترة طويلة على مستوى البلاد، ولكن فقط في المناطق الواقعة على الحدود مع روسيا وبيلاروس، بالإضافة إلى نقاط الدخول الأخرى مثل المطارات ومحطات القطارات.

ويتيح إعلان حالة الطوارئ للسلطات إيقاف وتفتيش المركبات والأشخاص. كما يتضمن تدابير لحماية المنشآت والبنية التحتية الاستراتيجية.

وتم فرض حالة الطوارئ فور الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير. ولا يزال يتعين من أجل تجديد حالة الطوارئ، الحصول على موافقة برلمان الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والناتو.

وتقع ليتوانيا على حدود كالينينجراد الروسية التي تقع في جزء منفصل عن روسيا وكذلك مع بيلاروس حليفة روسيا.

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