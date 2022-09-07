قصف يلحق أضراراً بخط كهرباء في محطة زابوريجيا

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن قصفاً وقع أمس الثلاثاء ألحق أضراراً بخط كهرباء احتياطي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وتسيطر روسيا على المحطة الواقعة في أوكرانيا، والتي انفصلت بالفعل عن جميع خطوط الكهرباء الأربعة المعتادة.

وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في بيان "أبلغ كبار مسؤولي التشغيل الأوكرانيون خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودون في المحطة منذ الأسبوع الماضي بأن أحد الخطوط الاحتياطية الثلاثة بين محطة زابوريجيا للطاقة النووية ومحطة الطاقة الحرارية تضرر بسبب القصف فيما فُصل الخطان الآخران".

ودعت الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الثلاثاء، إلى إقامة منطقة آمنة حول المحطة لمنع خطر تسرب مواد مشعة.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عن قصف المحطة.



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المصدر: آ ف ب