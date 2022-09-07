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ألمانيا تتعهد بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا

جنود على متن ناقلة جند أوكرانية مدرعة
7 سبتمبر 2022 22:09

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا بما في ذلك مساعدات عسكريسة، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن شولتس أكد في المحادثة أن ألمانيا لن تتوانى عن دعم أوكرانيا عسكريا وسياسيا وماليا وإنسانيا.
وأضاف هيبشترايت أن شولتس تبادل الرأي مع زيلينسكي بشأن تقديم المزيد من الدعم الملموس، بما في ذلك أيضا دعم إعادة الإعمار في أوكرانيا.
وفيما يتعلق بالوضع في محطة زابوريجيا النووية، قال هيبشترايت إن شولتس وزيلينسكي اتفقا على الأهمية البالغة لأمن المحطة وحمايتها، مشيرين إلى الدور المهم لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتدابير الموصى بها في هذا التقرير.
وكتب زيلينسكي على موقع "تويتر"، بعد الاتصال الهاتفي، أنه وجه الشكر إلى شولتس على التأكيد على المساعدات المالية الجديدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لبلاده والتي تقدر بخمسة مليارات يورو.
في الوقت نفسه، أكد زيلينسكي أيضا على ضرورة أن يكون هناك برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي.
وأوضح زيلينسكي أن المحادثة مع شولتس تناولت أيضا المساعدات العسكرية الإضافية المحتملة لأوكرانيا.
يشار إلى أن المانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية واقتصادية بمليارات الدولارات واليوروهات لأوكرانيا.

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المصدر: د ب أ
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