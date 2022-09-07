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وفد من الكونجرس الأميركي يصل إلى تايوان

من العاصمة تايبيه
7 سبتمبر 2022 22:06

وصل وفد من المشرعين الأميركيين إلى تايوان اليوم الأربعاء في زيارة لم يعلن عنها سلفا، وهي أحدث مجموعة من كبار المسؤولين من الولايات المتحدة تزور الجزيرة وتتحدى بكين، التي عبرت عن غضبها على مثل هذه الزيارات.

وقالت سفارة الولايات المتحدة القائمة بحكم الأمر الواقع في تايوان إن المشرعين الثمانية وعلى رأسهم ستيفاني مورفي، وهي نائبة ديمقراطية عن ولاية فلوريدا وعضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، سيبقون حتى يوم الجمعة ضمن زيارة أكبر لمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

وأضافت السفارة "الوفد سيلتقي مع كبار زعماء تايوان لبحث العلاقات بين البلدين والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وسلاسل التوريد العالمية وغيرها من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك".

وأفادت وزارة الخارجية التايوانية بأنهم سيلتقون بالرئيسة تساي إنج وين في أثناء زيارتهم للبلاد.

 

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المصدر: وكالات
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