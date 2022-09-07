مدينة صينية تمدد الإغلاق للحد من تفشي كورونا

عمال يجرون فحوص على عينات للكشف عن كورونا في مدينة تشينجدو
7 سبتمبر 2022 22:01
مددت مدينة تشينجدو الصينية مترامية الأطراف إغلاقاً في معظم مناطقها، بينما سمحت بتخفيف القيود في بعض مناطق الضواحي في الوقت الذي تسعى فيه للقضاء على كوفيد-19. وذكرت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، أن القرار بتمديد القيود في معظم أجزاء المدينة يوضح أن الصين لا تزال ملتزمة بسياسة صفر كوفيد التي تبناها الرئيس شي جين بينج. وقالت السلطات في المدينة، التي يبلغ تعداد سكانها 21 مليون نسمة، إن الاختبارات الجماعية سوف تستمر، وتعهدت بالقضاء على تفشي كوفيد في المجتمع في غضون أسبوع. وسوف تظل المدارس مغلقة مع استمرار التعليم عبر الإنترنت، كما ستظل الأنشطة التجارية غير تلك المرتبطة بالخدمات الأساسية مثل محال البقالة والمستشفيات مغلقة أيضا.