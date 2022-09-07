الخميس 8 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إليزابيث تؤجل اجتماعاً بناء على نصيحة الأطباء

إليزابيث تؤجل اجتماعاً بناء على نصيحة الأطباء
7 سبتمبر 2022 22:02

قال قصر بكنجهام إن الملكة إليزابيث أرجأت اجتماع مستشاري المجلس الخاص الذي كان من المقرر عقده اليوم الأربعاء بعد أن نصحها الأطباء بالراحة.

والتقت ملكة بريطانيا (96 عاما)، التي تقيم في قلعة بالمورال في اسكتلندا، مع ليز تراس أمس الثلاثاء لتعيينها رئيسة جديدة للوزراء بعد أن استقبلت بوريس جونسون لقبول استقالته.

وقال متحدث "بعد يوم حافل أمس، قبلت جلالتها بعد ظهر اليوم نصيحة الأطباء بالراحة. وهذا يعني أنه سيتم تحديد موعد آخر لاجتماع المجلس الخاص للملكة الذي كان من المقرر عقده هذا المساء".

أخبار ذات صلة
ليز تراس تكشف عن حزمة مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد
محمد بن زايد: العمل المشترك يعزز السلام في منطقتنا والعالم
المصدر: وكالات
بريطانيا
إليزابيث الثانية
ملكة بريطانيا
قصر بكنجهام
آخر الأخبار
زايد بن حمد يتابع خطط وبرامج جمعية الخيول العربية
الرياضي
زايد بن حمد يتابع خطط وبرامج جمعية الخيول العربية
اليوم 14:15
شعار وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
الإمارات تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة
اليوم 14:02
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
الرياضي
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
اليوم 14:00
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزر العطلات في اليونان
اليوم 13:58
رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس
عربي ودولي
ليز تراس تكشف عن حزمة مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد
اليوم 13:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©