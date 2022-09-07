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إليزابيث تؤجل اجتماعاً بناء على نصيحة الأطباء
إليزابيث تؤجل اجتماعاً بناء على نصيحة الأطباء
7 سبتمبر 2022 22:02
قال قصر بكنجهام إن الملكة إليزابيث أرجأت اجتماع مستشاري المجلس الخاص الذي كان من المقرر عقده اليوم الأربعاء بعد أن نصحها الأطباء بالراحة.
والتقت ملكة بريطانيا (96 عاما)، التي تقيم في قلعة بالمورال في اسكتلندا، مع ليز تراس أمس الثلاثاء لتعيينها رئيسة جديدة للوزراء بعد أن استقبلت بوريس جونسون لقبول استقالته.
وقال متحدث "بعد يوم حافل أمس، قبلت جلالتها بعد ظهر اليوم نصيحة الأطباء بالراحة. وهذا يعني أنه سيتم تحديد موعد آخر لاجتماع المجلس الخاص للملكة الذي كان من المقرر عقده هذا المساء".
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المصدر: وكالات
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إليزابيث الثانية
ملكة بريطانيا
قصر بكنجهام
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