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أوكرانيا تعلن تحقيق مكاسب على الأرض

الجيش الأوكراني يستخدم المدفعية في هجومه
7 سبتمبر 2022 21:50

أعلن الجيش الأوكراني تحقيق مكاسب على الأرض في الهجوم المضاد الذي بدأه في جنوب البلاد في أواخر أغسطس الماضي.
وقال تقرير لهيئة الأركان العامة، اليوم الأربعاء، إن روسيا اضطرت إلى شن ضربات جوية وضربات بالمدفعية على العديد من المواقع في إقليم خيرسون، والتي كانت في السابق تحت سيطرة روسيا.
كما نشرت مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي للقرى التي تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة السيطرة عليها حول بلدة بالاكليا في إقليم خاركيف بشرق أوكرانيا.
وترددت تقارير في وسائل الإعلام الروسية عن شن الجيش الأوكراني عملية في خاركيف أمس الثلاثاء امتدت إلى منطقة تتراوح مساحتها بين 20 و30 كيلومترا. 
وتعرضت الوحدات الروسية في تلك المنطقة إلى ضغط كبير.يذكر أن أكثر من 20% من الأراضي الأوكرانية تخضع حاليا للسيطرة الروسية.

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المصدر: د ب أ
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