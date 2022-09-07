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بوتين يعلن مشروعاً جديداً لتصدير الغاز

بوتين خلال لقائه رئيس وزراء منغوليا
7 سبتمبر 2022 21:00

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا تناقش مشروعاً رئيساً جديدًا للبنية التحتية لنقل الغاز إلى الصين عبر منغوليا.
يأتي ذلك فيما تبحث موسكو عن أسواق جديدة تحل محل أوروبا لشراء الغاز الروسي.
وأضاف بوتين، في اجتماع مع لوفسان نامسراي أويون-إردين رئيس وزراء منغوليا أُذيع عبر التلفزيون "نحن في مناقشات حول التنفيذ المحتمل لمشروع رئيسي للبنية التحيتية، أعني بذلك توريد الغاز الروسي إلى الصين عبر منغوليا".
كان الزعيمان يتحدثان خلال منتدى اقتصادي في روسيا في نفس اليوم الذي هدد فيه بوتين بوقف إمدادات الطاقة إذا تبنى الغرب سقوفاً لأسعار صادرات روسيا من النفط والغاز.
تدرس عملاق الغاز الروسي شركة "غازبروم"، منذ سنوات، إمكانية بناء خط أنابيب رئيسي جديد، "باور أوف سيبيريا 2"، لنقل الغاز إلى الصين عبر منغوليا.
تقول "غازبروم" إن خط الأنابيب المقترح قد ينقل 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، أو ما يقل قليلاً عن خط الأنابيب "نورد ستريم 1" الذي يصل روسيا بألمانيا.
ودشن خط أنابيب "باور أوف سيبيريا" القائم، الذي يصل روسيا بالصين، في نهاية 2019 وتبلغ سعته السنوية 61 مليار متر مكعب سنوياً.
وقبيل الأزمة الأوكرانية، وقع بوتين عقداً جديداً مدته 30 عاماً لتوريد الغاز إلى الصين. وفي 2021، صدرت روسيا 16.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين.
وقال بوتين، أيضاً اليوم، إن شركة "روسنفت" النفطية الروسية توصلت إلى اتفاق مع الحكومة المنغولية لتوسيع التعاون بشأن توريد منتجات نفطية.

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المصدر: آ ف ب
فلاديمير بوتين
خط أنابيب
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