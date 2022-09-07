وكالة الطاقة قلقة إزاء كوريا الشمالية

عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في تقرير سنوي اليوم الأربعاء، عن "قلق بالغ" إزاء البرنامج النووي الكوري الشمالي، داعية البلاد إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي. كان مدير الوكالة رافائيل جروسي قد دق ناقوس الخطر في يونيو الماضي، وأشار إلى أن أعمال توسعة مرافق رئيسية في موقع "يونجبيون" الرئيسي في كوريا الشمالية تمضي قدما. وأجرت بيونجيانج سلسلة من التجارب الصاروخية هذا العام. ويعتقد محللون أنها تستعد لاستئناف تجارب الأسلحة النووية، بعد خمس سنوات من التوقف. في التقرير السنوي الصادر اليوم، قالت الوكالة إن أعمال الحفر بدأت في مارس في موقع اختبار نووي بالقرب من منطقة (بانجي ري) لمعاودة فتح نفق الاختبار الذي جرى هدمه بشكل جزئي في مايو 2018. وأضاف التقرير أن أعمال الحفر هذه ربما اكتملت بحلول مايو الماضي. وذكرت الوكالة أن "استمرار البرنامج النووي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وأمر مؤسف للغاية". ودعا جروسي كوريا الشمالية إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن، والتعاون مع وكالة الطاقة الذرية، وحل القضايا العالقة، خاصة تلك التي أعقبت مغادرة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2009.