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للمرة الأولى.. أوكرانيا تقر بضرب قواعد روسية في «القرم»
من انفجارات في القرم
7 سبتمبر 2022 20:51
اعترف رئيس أركان الجيش الأوكراني فاليري زالوجني الأربعاء للمرة الأولى بتنفيذ ضربات صاروخية استهدفت في أغسطس قواعد روسية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا مهددا بمواصلة هذا النوع من العمليات.
وكتب في مقال نشرته وكالة أنباء Ukrinform الحكومية أن أوكرانيا "نفذت بنجاح ضربات صاروخية على قواعد عسكرية للعدو خصوصا على مطار ساكي".
كان سمع دوي انفجارات مطلع أغسطس في هذا المطار الروسي الواقع في شبه جزيرة القرم وتسببت في مقتل شخص وإصابة آخرين وتدمير ذخيرة يستخدمها سلاحالجو.
لم تعترف كييف رسميا حتى الآن بمسؤوليتها عن هذا الهجوم ولا عن هجوم آخر أصاب مستودع ذخيرة في شمال شبه جزيرة القرم بعد بضعة أيام.
وأضاف أن "مهمة القوات المسلحة الأوكرانية لعام 2023" هي الاستمرار في "تحويل القتال" إلى شبه جزيرة القرم حيث لموسكو "تجمعات كبيرة من القوات" تستخدمها في هجومها على أوكرانيا.
ودعا زلوجني الذي نادرا ما يتحدث في الإعلام، داعمي أوكرانيا الغربيين إلى إرسال مزيد من الأسلحة بعيدة المدى.
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المصدر: وكالات
روسيا
شبه جزيرة القرم
القرم
روسيا وأوكرانيا
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