الأمم المتحدة: صادرات حبوب أوكرانيا تساعد في خفض الأسعار

قال متحدث باسم الأمم المتحدة لمبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، اليوم الأربعاء، إن هبوطاً في أسعار القمح العالمية في أغسطس الماضي يرجع جزئياً إلى استئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا، وإن تأمين إمدادات من الغذاء والأسمدة ضروري للحفاظ على اتجاه نزولي للأسعار.

جاءت تعليقات المتحدث بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إنه يريد مناقشة تعديل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة، لأن الصادرات الأوكرانية لا تذهب إلى دول العالم الأكثر فقراً المستهدفة أصلاً.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في تعليقات "في أغسطس، تراجع مؤشر أسعار الحبوب لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 1.4% عن الشهر السابق... هذا الهبوط يرجع جزئياً إلى استئناف الصادرات التجارية من موانئ البحر الأسود في أوكرانيا".

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن الشحنات المصدر من أوكرانيا توجهت إلى تركيا والصين والهند ومصر واليمن والصومال وجيبوتي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "حتى اليوم... شهدنا 100 سفينة تغادر الموانئ الأوكرانية حاملة أكثر من مليونين و334 ألفاً و310 أطنان من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى إلى ثلاث قارات، من بينها 30 في المئة إلى دول منخفضة الدخل".

يهدف اتفاق الحبوب، الذي وقع في يوليو الماضي في مدينة إسطنبول التركية، إلى تفادي أزمة غذاء عالمية من خلال ضمان المرور الآمن للسفن من وإلى الموانئ الأوكرانية، بما يسمح لها بتصدير عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب. أخبار ذات صلة واشنطن تعلن عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا بـ 675 مليون دولار زيلينسكي يعلن استعادة مناطق في أوكرانيا الأزمة الأوكرانية تابع التغطية كاملة

المصدر: آ ف ب