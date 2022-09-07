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بريطانيا.. تراس تحضر أول جلسة مساءلة لها

تراس خلا حضورها أول جلسة مساءلة لها
7 سبتمبر 2022 20:34

حضرت ليز تراس الأربعاء أول جلسة مساءلة لها في مجلس العموم بصفتها رئيسة للوزراء استبعدت خلالها فرض رسوم استثنائية لتمويل تجميد رفع فواتير الطاقة للتعويض عن الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء والغاز.

وقالت تراس التي عُينت رسميا في المنصب بعد استقالة بوريس جونسون، إنها ستعلن الخميس عن خططها لحزمة دعم اقتصادي لمنع تفاقم أزمة في الأشهر القادمة. وتدرس تدابير يُعتقد أن قيمتها تتجاوز 130 مليار جنيه استرليني (150 مليار دولار) لتجميد فواتير الطاقة بالنسبة للعائلات والأعمال التجارية التي تعاني من صعوبات فيما يواجه العديد منها خطر الإفلاس هذا الشتاء. لكن عندما سألها زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر عما إذا سيتم تمويل تلك المبالغ من رسوم استثنائية على أرباح شركات الطاقة ردت تراس بالقول "أنا ضد أي رسوم استثنائية". وأضافت "أعتقد أنه من الخطأ تثبيط عزيمة الشركات عن الاستثمار في المملكة المتحدة في وقت نحن بحاجة لتنمية الاقتصاد. ... هذا البلد لن يتمكن من النمو بفرض ضرائب".

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