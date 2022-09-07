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أوكرانيا توجه نداء للسكان بشأن محطة زابوريجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية
7 سبتمبر 2022 20:04

دعت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، سكان المناطق، التي تسيطر عليها روسيا، حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية إلى ترك منازلهم من أجل سلامتهم.
وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصف المحطة الأكبر في أوروبا مما يهدد بوقوع كارثة.
وقالت إيرينا فيرشتشوك  نائية رئيس الوزراء الأوكراني، على تطبيق تلغرام "أناشد سكان الأحياء القريبة من محطة زابوريجيا للطاقة النووية... الإخلاء! اعثروا على طريقة للوصول إلى الأراضي التي تسيطر عليها (أوكرانيا)".
وقال الرئيس بلدية مدينة إنرغودار الأوكرانية، التي تخدم المحطة بشكل رئيس، في رسالة منفصلة على تلغرام إن البلدة تعرضت لنيران القوات الروسية وانقطعت عنها إمدادات الكهرباء.
ويوجد المسؤول الأوكراني الآن في المنفى.
وتنفي روسيا استهداف المدنيين وتتهم أوكرانيا بقصف المحطة النووية.

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المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
محطة زابوريجيا النووية
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