العراق يحذر: خطر «داعش» لا يزال موجوداً

حذر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، من أن خطر تنظيم «داعش» الإرهابي مازال موجوداً، ما يتطلب تكثيف الجهد الاستخباري للقضاء عليه.جاء ذلك خلال اجتماع للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري. ووفقا لبيان في هذا الصدد، ناقش المجتمعون تعزيز النجاحات النوعية الأخيرة التي حققتها الأجهزة الاستخبارية والقوات الأمنية في ملاحقة عصابات داعش الإرهابية من خلال تدقيق المعطيات في الحدود الفاصلة بين قيادات العمليات، لمنع أي فرصة محتملة للعناصر الإرهابية للاستفادة من هذه المناطق. وبحث المجتمعون تكثيف الجهد الأمني والاستخباري، لحماية الجمهور خاصة خلال التجمعات الدينية.وأشار الأعرجي، خلال اجتماع الهيئة، إلى أن "المخدرات خطر حقيقي يحتاج إلى جهد استخباري دقيق، للقضاء على العصابات الإجرامية".