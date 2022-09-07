روسيا.. حزب يقترح موعد استفتاء لضم أراضٍ أوكرانية

اقترح الحزب الحاكم في روسيا إجراء استفتاء في المناطق الأوكرانية التي سيطرت عليها القوات الروسية من أجل ضمها إلى روسيا، في الرابع من نوفمبر المقبل.

وقال الحزب إن الأمين العام لمجلس روسيا المتحدة أندريي تورتشاك أكد أن "دونيتسك ولوغانسك والكثير من المدن الروسية الأخرى ستتمكن من العودة إلى بر الأمان"، مضيفا أن "العالم الروسي، الذي تقسمه راهنا حدود رسمية، سيستعيد وحدة أراضيه".

وأضاف تورتشاك، على ما أوردت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء "من المؤاتي تنظيم هذه الاستفتاءات في دونباس والأراضي المحررة، في الرابع من نوفمبر".

وأشار المسؤول الروسي بذلك إلى منطقتي دونيتسك ولوغانسك (شرق) في أوكرانيا اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما قبيل عمليتها في أوكرانيا فضلا عن منطقتي خيرسون وزابوريجيا اللتين سيطر عليهما الجيش الروسي.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن كيريل ستريموسوف، المسؤول الذي نصبته روسيا في خيرسون "سنستعد لهذا الموعد".

وتحتفل روسيا في الرابع من نوفمبر بيوم الوحدة الوطنية إحياء لذكرى انتفاضة شعبية في القرن السابع عشر أفضت إلى طرد قوات بولندية من موسكو.

وسيطرت القوات الروسية على أجزاء من الأراضي الأوكرانية خصوصا في جنوب البلاد ولا سيما مدينة خيرسون. أخبار ذات صلة واشنطن تعلن عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا بـ 675 مليون دولار زيلينسكي يعلن استعادة مناطق في أوكرانيا

المصدر: آ ف ب