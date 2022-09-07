الخميس 8 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا.. حزب يقترح موعد استفتاء لضم أراضٍ أوكرانية

قوات روسية في أوكرانيا (أرشيفية)
7 سبتمبر 2022 19:31

اقترح  الحزب الحاكم في روسيا إجراء استفتاء في المناطق الأوكرانية التي سيطرت عليها القوات الروسية من أجل ضمها إلى روسيا، في الرابع من نوفمبر المقبل.
وقال الحزب إن الأمين العام لمجلس روسيا المتحدة أندريي تورتشاك أكد أن "دونيتسك ولوغانسك والكثير من المدن الروسية الأخرى ستتمكن من العودة إلى بر الأمان"، مضيفا أن "العالم الروسي، الذي تقسمه راهنا حدود رسمية، سيستعيد وحدة أراضيه". 
وأضاف تورتشاك، على ما أوردت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء "من المؤاتي تنظيم هذه الاستفتاءات في دونباس والأراضي المحررة، في الرابع من نوفمبر".
وأشار المسؤول الروسي بذلك إلى منطقتي دونيتسك ولوغانسك (شرق) في أوكرانيا اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما قبيل عمليتها في أوكرانيا فضلا عن منطقتي خيرسون وزابوريجيا اللتين سيطر عليهما الجيش الروسي.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن كيريل ستريموسوف، المسؤول الذي نصبته روسيا في خيرسون "سنستعد لهذا الموعد".
وتحتفل روسيا في الرابع من نوفمبر بيوم الوحدة الوطنية إحياء لذكرى انتفاضة شعبية في القرن السابع عشر أفضت إلى طرد قوات بولندية من موسكو.
وسيطرت القوات الروسية على أجزاء من الأراضي الأوكرانية خصوصا في جنوب البلاد ولا سيما مدينة خيرسون.

أخبار ذات صلة
واشنطن تعلن عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا بـ 675 مليون دولار
زيلينسكي يعلن استعادة مناطق في أوكرانيا
المصدر: آ ف ب
روسيا
استفتاء
أوكرانيا
آخر الأخبار
زايد بن حمد يتابع خطط وبرامج جمعية الخيول العربية
الرياضي
زايد بن حمد يتابع خطط وبرامج جمعية الخيول العربية
اليوم 14:15
شعار وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
الإمارات تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة
اليوم 14:02
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
الرياضي
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
اليوم 14:00
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزر العطلات في اليونان
اليوم 13:58
رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس
عربي ودولي
ليز تراس تكشف عن حزمة مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد
اليوم 13:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©