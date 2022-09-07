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مقتل راهبة بهجوم إرهابي في موزمبيق

هجوم إرهابي في موزمبيق (أرشيفية)
7 سبتمبر 2022 18:39

لقيت راهبة إيطالية مصرعها في هجوم على بعثة في شمال شرق موزمبيق التي تشهد أعمال عنف إرهابية منذ نحو خمس سنوات.
وقالت راهبات "كومبوني"، في بيان، إن الأخت ماريا دي كوبي قتلت على يد إرهابيين هاجموا البعثة مساء أمس الثلاثاء.
ومقر الإرسالية في أبرشية ناكالا، المدينة الساحلية في شمال شرق البلاد بالقرب من "كابو ديلغادو" حيث تنفذ جماعات إرهابية متطرفة أعمال عنف.
وأضاف المسؤولون أن المهاجمين "دمروا وأضرموا النار في الكنيسة ومقر إقامة الراهبات والمستشفى وسيارات الإرسالية".
تمكنت راهبتان أخريان، إيطالية وإسبانية، من الفرار والاختباء في الغابة" مع مجموعة فتيات.
ووفقًا للصحافة الإيطالية، كانت ماريا دي كوبي وهي في الثمانين من عمرها، في موزمبيق منذ الستينيات. وكانت البعثة تؤوي الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب الهجمات الإرهابية في البلاد.
أسفرت أعمال العنف عن مقتل نحو أربعة آلاف شخص منذ أكتوبر 2017 وفقًا لمنظمة Acled غير الحكومية التي تجمع البيانات في مناطق النزاع، وتسببت في فرار 820 ألف شخص.

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المصدر: آ ف ب
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