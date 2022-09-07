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رغم «حمى العقوبات».. بوتين: عزلنا مستحيل

فلاديمير بوتين يلقي خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك
7 سبتمبر 2022 18:36

أكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، أن عزل روسيا "مستحيل" رغم "حمى العقوبات" الغربية مشيدا "بالدور المتزايد" لآسيا التي تعول عليها موسكو أكثر فأكثر.

ففي حين تريد الدول الغربية تحديد سقف لسعر المحروقات الروسية لمعاقبة موسكو على هجومها على أوكرانيا، هدد بوتين بوقف أمدادات الغاز والنفط الروسيين تماما في حال أقر هذا الإجراء. إزاء عزلتها المتزايدة وتدهور علاقاتها مع الغرب، سرعت موسكو توجهها نحو الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، على أمل إيجاد أسواق وموردين جدد يحلّون محل ما خسرته بفعل العقوبات الأميركية والأوروبية.

وفي ظل هذه الأجواء شارك بوتين في هذا المنتدى الاقتصادي المهم استراتيجيا لروسيا في مدينة فلاديفوستوك الروسية المطلة على المحيط الهادئ بحضور مسؤولين آسيويين كبار عدة.

وأكد الرئيس الروسي "بغض النظر عن مدى رغبة البعض في عزل روسيا، من المستحيل تحقيق ذلك".

وأشاد في كلمته خصوصا ب"الدور المتزايد" لمطقة آسيا-المحيط الهادئ في شؤون العالم خلافا للغرب الذي قال أنه يتقهقر فيما ينخره "التضخم".

وأشار إلى أن "تغيرات لا رجعة فيها سجلت على صعيد العلاقات الدولية برمتها".

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المصدر: وكالات
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