النمسا تحدد سعر الكهرباء للمستهلكين

سوف يدفع المستهلكون النمساويون مقابل استهلاكهم أو معظمه للكهرباء سعرا محددا من جانب الدولة، وفقا لما أعلنته الحكومة اليوم الأربعاء. ووافق الائتلاف الحكومي، المؤلف من حزب الشعب النمساوي المحافظ وحزب الخضر، على وضع سقف لسعر الكهرباء بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو بهدف تقديم خصم للمستهلك بنحو 500 يورو سنويا. وسوف يطبق الإجراء، الذي من المقرر أن يمرره البرلمان، ابتداء من منتصف ديسمبر المقبل حتى منتصف عام 2024. وسوف يقيد سعر الكهرباء عند 10 سنتات لكل كيلووات في الساعة على الاستهلاك السنوي الذي يصل بـ2900 كيلووات في الساعة. ووفقا للحكومة، سوف يغطي هذا نحو 80% من متوسط استهلاك الأفراد. وسوف يتم الدفع مقابل الاستهلاك الإضافي بالمعدل الحالي 17 سنتا لكل كيلووات في الساعة. ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن مزيد من خفض أسعار الكهرباء للأسر الكبيرة والفقيرة.