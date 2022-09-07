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روسيا ترجئ إطلاق المختبر القمري «لونا 25»

أرشيفية
7 سبتمبر 2022 18:16

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن تقرير لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، أنه تقرر تأجيل عملية إطلاق المختبر "لونا 25" الروسي إلى القمر لعام آخر حتى منتصف 2023 .
وذكرت روسكوزموس أن أكبر مشكلة تؤثر على الجدول الزمني للتحضير لعملية الإطلاق هي أن المعدات التي تقيس السرعة والمسافة وفقا لمبدأ دوبلر لم تف بالمتطلبات الفنية.
ويشير مبدأ دوبلر، الخاص يدراسة الأجرام السماوية والنجوم وحركة الكواكب، إلى التغير الظاهري للتردد أو الطول الموجي للموجات عندما يتم رصدها من جانب مراقب متحرك بالنسبة للمصدر الموجي .
وقالت وكالة الفضاء إنه لم يعد من المحتمل إجراء عملية إطلاق في 2022 لأسباب تتعلق بالسلامة. والهدف الآن هو القيام بعملية إطلاق بين يونيو وأكتوبر العام المقبل.
وترجع الخطط الأساسية لإطلاق مختبر قمرى لعام 2012.
وكان أحدث موعد تحدد هو الموعد الذى يوافق مايو من العام الجاري.
تأتي مهمة إطلاق لونا 25 ضمن برنامج روسي لبناء محطة فضاء تدور حول القمر بحلول 2040.

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