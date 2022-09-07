23 قتيلاً حصيلة جديدة لحريق في فيتنام

ارتفع عدد القتلى في حريق في حانة كاريوكي بالقرب من مدينة هوشي منه في جنوب فيتنام إلى 23 قتيلاً، كما أعلن مسؤول الأربعاء. وقال ماي هونغ دونغ المسؤول في مقاطعة بينه دونغ، اليوم الأربعاء "ما زلنا نبحث عن مزيد من الضحايا لكن عدد القتلى الآن يبلغ 23 قتيلاً و11 جريحًا". وقضى هؤلاء ليل الثلاثاء الأربعاء في الحريق في دونغ بالقرب من مدينة هوشي منه بجنوب فيتنام. وقال المسؤول نغين ثان هام إن "فرق الإنقاذ موجودة في الموقع للبحث عن ضحايا"، موضحا أنه "لم يتم تحديد سبب الحريق والتحقيق جار". دمّر الحريق الطابقين الثاني والثالث في المبنى المؤلّف من أربعة طوابق، بينما حاصرت النيران الموظفين والزبائن في داخله، حسبما أفادت إحدى وسائل الإعلام الرسمية.