تركيا تنتقد سياسات الدول الغربية تجاه روسيا

أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في بلجراد
7 سبتمبر 2022 18:01
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، انتقادات إلى السياسات الغربية اتجاه روسيا. وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في العاصمة الصربية بلجراد "يمكنني أن أقول بشكل علني إنني لا أجد أن السلوك الحالي للغرب ... صحيح. إن الغرب يتّبع سياسية تقوم على استفزاز" روسيا. وأضاف "طالما تحاولون شنّ مثل هذه الحرب الاستفزازية، فلن تتمكنوا من الحصول على النتائج المنشودة". وتابع "نحن كدولة تركيا، حافظنا على سياسية التوازن بين روسيا وأوكرانيا. ... وسنواصل اتباع سياسة التوازن هذه". تأتي هذه التعليقات بعد أن اقترح الاتحاد الأوروبي وضع سقف لسعر الغاز الروسي. وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بوقف جميع الإمدادات إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي مثل هذه الخطوة، وهو ما يزيد من احتمال حدوث نقص في الإمدادات في بعض الدول الأوروبية هذا الشتاء. وفرض التكتل الأوروبي عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على روسيا منذ الأزمة الأوكرانية الحالية.