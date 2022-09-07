الخميس 8 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بريطانيا.. لماذا اختارت تراس شخصية غير معروفة لـ«الخارجية»؟

وزير خارجية بريطانيا الجديد كيلفرلي
7 سبتمبر 2022 17:59

بتعيينها جيمس كليفرلي وزيراً للخارجية، اختارت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس شخصية وفية لها، لكن غير معروفة في الخارج، لخلافتها في هذا المنصب الدبلوماسي في فترة مضطربة على الساحة الأوروبية والدولية. وللمرة الأولى لا يشغل رجل أبيض أياً من المناصب الرئيسية في السلطة التنفيذية، حيث تتولى سويلا برافرمان المولودة في الهند وزارة الداخلية وكواسي كوارتنغ أول أسود حقيبة الخزانة مثل كيلفرلي وزير الخارجية. وبالنسبة لهذا المؤيد لبريكست، البالغ من العمر 53 عاماً والقادم من جنوب شرق لندن وأمه من سيراليون، يشكل هذا التعيين على رأس الدبلوماسية البريطانية مكافأة بعد ولائه الثابت لليز تراس خلال حملة اختيار خليفة لبوريس جونسون. لكن جيمس كليفرلي يتولى منصبه في وقت صعب. فبالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا والعلاقات المتوترة بشكل متزايد مع الصين، سيتعين عليه إدارة المواجهة مع الاتحاد الأوروبي بشأن وضع إيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت ليز تراس وضعت خلال عملها على رأس الخارجية قانوناً يعكس هذه الأحكام الجمركية، مجازفة بإطلاق حرب تجارية مع المفوضية الأوروبية. قد يقوض هذا الخلاف الوحدة الأوروبية النسبية في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، المهددة أساساً بأزمة الطاقة التي تمر بها القارة. أمضى هذا الجندي الاحتياط في الجيش عامين بصفته سكرتير دولة في وزارة الخارجية، بعد أن شغل منصباً في الوزارة التي أدارت بريكست. وقد عرف على الساحة السياسية البريطانية في الشهرين الماضيين بعد تعيينه وزيراً للتعليم في أوائل يوليو، وبعد موجة الاستقالات التي تلت رحيل بوريس جونسون من رئاسة الحكومة.

أخبار ذات صلة
ليز تراس تكشف عن حزمة مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد
محمد بن زايد: العمل المشترك يعزز السلام في منطقتنا والعالم
المصدر: وكالات
بريطانيا
ليز تراس
آخر الأخبار
زايد بن حمد يتابع خطط وبرامج جمعية الخيول العربية
الرياضي
زايد بن حمد يتابع خطط وبرامج جمعية الخيول العربية
اليوم 14:15
شعار وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
الإمارات تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة
اليوم 14:02
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
الرياضي
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
اليوم 14:00
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزر العطلات في اليونان
اليوم 13:58
رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس
عربي ودولي
ليز تراس تكشف عن حزمة مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد
اليوم 13:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©