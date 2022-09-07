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6 مصابين جراء حريق بشركة كيماويات في إيطاليا

6 مصابين جراء حريق بشركة كيماويات في إيطاليا
7 سبتمبر 2022 16:57

أصيب 6 أشخاص، بينهم اثنان في حالة حرجة، جراء حريق ضخم اندلع في شركة "نيترولكيميكا" للكيماويات بمدينة ميلانو الإيطالية.
وذكرت صحيفة"إل ميساجيرو" الإيطالية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن المصابين من موظفي الشركة.
وأوضحت أن الحريق بدأ في شركة "تومولبك" لتوريد مواد التغليف ومعالجة البلاستيك، ثم امتد إلى شركات أخرى بالمنطقة، منها "نيترولكيميكا".
وأضافت أن 14 فرقة إطفاء، تضم 60 رجل إطفاء، موجودة بالمكان لاحتواء الحريق، حتى لا يمتد إلى شركات أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن احتواء النيران لن يتم بسهولة، بسبب المواد الكيميائية الشديدة الاشتعال. ولفتت إلى أن أعمدة الدخان الكثيف الناتج عن الحريق، يبلغ ارتفاعها عشرات الأمتار، ويمكن رؤيتها بوضوح من على بعد أميال.
ودعت بلدية "سان جوليانو"، حيث اندلع الحريق، المواطنين عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إلى غلق النوافذ لتجنب الدخان المتصاعد، وعدم الاقتراب من المنطقة المتضررة.

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