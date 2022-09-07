عمال البريد البريطاني ينظمون إضراباً

ينظم موظفو شركة رويال ميل البريطانية (البريد الملكي) إضرابا جديدا لمدة 48 ساعة، غدا الخميس، في إطار النزاع بشأن الأجور، ما يهدد بعرقلة عمليات التوصيل.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" عن نقابة عمال الاتصالات أن 115 ألف عضو سوف يشاركون في الإضراب احتجاجا على زيادة أجور "تم فرضها" بنسبة 2 %. وجرى تخصيص أماكن للتظاهر خارج مكاتب التسليم والفرز، عقب إضرابات الأسبوع الماضي، وهناك احتمال تنظيم إضراب صناعي آخر حال عدم حل الجمود.

وتواجه النقابة وأعضاؤها خفض "هائل" في معايير المعيشة بسبب معدل التضخم المرتفع.

وقال ديف وارد، أمين عام نقابة عمال الاتصالات: "ليس هناك شك في أن عمال البريد متحدون بالكامل في عزمهم على الحصول على زيادة الأجور الملائمة والكريمة التي يستحقونها". وأضاف: "عندما يجنى كبار مسؤولي رويال ميل أرباحا بقيمة 758 مليون جنيه ويحصد حملة الأسهم ما يصل إلى 400 مليون جنيه، لن يقبل أعضاؤنا مناشدات الفقر من الشركة".