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بعد انتخاب تراس.. 14 امرأة تحكمن «القارة العجوز»

بعد انتخاب تراس.. 14 امرأة تحكمن «القارة العجوز»
7 سبتمبر 2022 16:51

جاء انتخاب ليز تراس (47 عاما)، رئيسة جديدة لوزراء بريطانيا، ليرفع عدد السيدات التي يحكمن أوروبا إلى 14 امرأة يشغلن حاليا منصب الرئيس أو رئيسة للوزراء في القارة العجوز.

المحافظة ليز تراس هي ثالث امرأة تتولى هذا المنصب في بريطانيا بعد مارغريت تاتشر التي تولت السلطة بين 1979 و 1990 وتيريزا ماي (2016-2019).
من جانب آخر فإن الألمانية أورسولا فون دير لايين أصبحت في ديسمبر أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية.

- ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا
- إليزابيث بورن ثاني رئيسة وزراء في فرنسا
- كاتالين نوفاك أول رئيسة للمجر
- سانا مارين أصغر رئيسة وزراء في العالم (فنلندا)
- كريستي كالجولايد رئيسة لدولة إستونيا
- كاجا كلاس أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إستونيا
- إنغريدا سيمونيت رئيسة للوزراء في ليتوانيا
- كاترينا ساكيلاروبولو أول رئيسة لليونان
- زوزانا كابوتوفا أول رئيسة لسلوفاكيا
- سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا
- ماغدالينا أندرسون أول رئيسة وزراء في السويد
- كاترين ياكوبسدوتير رئيسة وزراء أيسلندا 
- فيوزا عثماني رئيسة كوسوفو
- ميت فريدريكسن أصغر رئيسة وزراء في الدنمارك

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