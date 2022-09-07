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بوتين يهدد بإجراء إذا حُدّد سقف لأسعار الغاز والنفط
بوتين يهدد بإجراء إذا حُدّد سقف لأسعار الغاز والنفط
7 سبتمبر 2022 16:38
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن روسيا ستوقف شحنات الغاز والنفط للدول التي تحدّد سقفًا للأسعار، نافيًا أن تكون بلاده تستخدم الطاقة "كسلاح" ضدّ أوروبا.
والأسبوع الماضي، قالت دول مجموعة السبع إنها تريد "بشكل عاجل" تحديد سقف لسعر النفط الروسي، مشجّعة عدد كبير من الدول على الانضمام إلى هذه الخطوة ردًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.
أمّا بوتين، فجزم الأربعاء، قائلًا "لن نرسل أي شيء على الإطلاق إذا تعارض مع مصالحنا، مصالحنا (الاقتصادية) في هذه الحالة. لا غاز، لا نفط، لا فحم، لا زيت وقود، لا شيء".
واعتبر أن تحديد سقف محتمل لأسعار الغاز الروسي من قبل الأوروبيين سيكون "حماقة".
وأضاف "لن نوفرّ أي شيء خارج إطار العقود" الموقعة مع الدول المستوردة، منتقدًا "الذين يحاولون إملاء إرادتهم علينا".
وأعلنت مجموعة "غازبروم" الروسية الجمعة توقف عمل خط أنابيب "نورد ستريم" الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز، "بالكامل"، حتى انتهاء إصلاح توربين فيه، بعدما كان من المقرر أن يعاود العمل السبت إثر عملية صيانة.
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المصدر: وكالات
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بوتين
روسيا
روسيا وأوكرانيا
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