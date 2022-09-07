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الرئيسان الروسي والصيني يلتقيان الأسبوع المقبل في أوزبكستان

الرئيسان الروسي والصيني يلتقيان الأسبوع المقبل في أوزبكستان
7 سبتمبر 2022 15:57

 من المقرر أن يلتقى الرئيسان الروسي فلادمير بوتين والصيني شي جين بينج في أوزبكستان في نهاية الاسبوع المقبل، وفقا لما ذكره دبلوماسي روسي بارز.
وقال السفير الروسي في بكين اندري دينسوف للصحفيين اليوم الأربعاء إن الرئيسين سوف يلتقيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند في أوزبكستان، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم .
ومن المقرر أن تعقد القمة يومي 15 و16 سبتمبر الجاري. وقال السفير الروسي إن هذه سوف تكون أول قمة للمنظمة تعقد حضوريا منذ بدء جائحة كورونا.
مع ذلك، لم تؤكد بعد وزارة الخارجية الصينية هذا النبأ.
وقال المتحدث ماو نينج للصحفيين " ليس لدي معلومات بخصوص هذا الشأن".
ومن شأن هذه الزيارة أن تكون أول رحلة خارجية يقوم بها الرئيس الصيني منذ مطلع 2020. وقد التقى بوتين وشي جين بينج آخر مرة خلال افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين مطلع فبراير الماضي.
 وبالاضافة إلى روسيا والصين، تضم منظمة شنغهاي للتعاون الهند وكازاختسان و قرغيزستان وباكستان  وطاجيكستان وأوزبكستان.

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